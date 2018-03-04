Trabalhador rural é atacado por vaca em fazenda e morre dias depois no hospital

Aral Moreira
Homem ficou internado por cinco dias, mas não resistiu aos ferimentos
Trabalhador rural Djalma Antunes Pires, 56 anos, morreu na madrugada de ontem, depois de não resistir aos ferimentos causados pelo ataque de uma vaca. O incidente foi no dia 25 de fevereiro, na Fazenda Fundo Dataji, município da Aral Moreira.
De acordo com o boletim de ocorrência, o filho de Djalma contou que o pai trabalhava como campeiro na fazenda, quando foi atacado pela vaca. Ele teria tido múltiplas fraturas pelo corpo e foi socorrido até o Hospital Municipal de Aral Moreira.
Após ficar dois dias internado, ele precisou ser transferido ao Hospital da Vida, em Dourados, onde permaneceu internado até hoje, quando não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado como morte a esclarecer.
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