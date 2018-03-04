Trabalhador rural é atacado por vaca em fazenda e morre dias depois no hospital

Trabalhador rural Djalma Antunes Pires, 56 anos, morreu na madrugada de ontem, depois de não resistir aos ferimentos causados pelo ataque de uma vaca. O incidente foi no dia 25 de fevereiro, na Fazenda Fundo Dataji, município da Aral Moreira.

De acordo com o boletim de ocorrência, o filho de Djalma contou que o pai trabalhava como campeiro na fazenda, quando foi atacado pela vaca. Ele teria tido múltiplas fraturas pelo corpo e foi socorrido até o Hospital Municipal de Aral Moreira.

Após ficar dois dias internado, ele precisou ser transferido ao Hospital da Vida, em Dourados, onde permaneceu internado até hoje, quando não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado como morte a esclarecer.