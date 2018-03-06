Assaltante é morto por policial aposentado ao invadir casa

Policial
Clayton tinha passagem pela polícia por furto e perturbação do sossego alheio
Clayton Gonçalves da Silva, de 22 anos, foi morto a tiros enquanto tentava assaltar uma casa, neste domingo (4), em Corumbá. O autor dos disparos foi identificado como um policial militar aposentado, pai da moradora do local.
Conforme o site Diário Corumbaense, Clayton arrombou a janela do imóvel e quando a moradora percebeu que a casa havia sido invadida, ela pegou a filha de 5 anos e se trancou em um quarto. Em seguida, ligou para o pai, que mora próximo, e pediu por socorro.
O sargento surpreendeu Clayton no fundo do imóvel. Ele deu um tiro que atingiu o pé do assaltante que estaria armado com uma faca e teria partido para cima do policial. Por isso, o PM atirou outra vez e atingiu a cabeça do ladrão.
O sargento acionou socorristas, mas Clayton morreu no local. O policial aposentado prestou depoimento no 1º Distrito Policial e foi liberado. Clayton tinha passagem pela polícia por furto e perturbação do sossego alheio.
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