Nigerianos são presos com cocaína em Corumbá

Cocaína
A droga teria como destino final a África do Sul
Três nigerianos foram presos na madrugada desta segunda-feira (6) em Corumbá, eles estavam transportando cocaína em um ônibus que tinha como destino Campo Grande. A prisão aconteceu numa fiscalização de rotina no Posto Lampião Aceso na BR-262.
Ao revistar o ônibus, os policias federais desconfiaram do comportamento de um passageiro e, em revista a sua mochila, encontraram um fundo falso que escondia sacos plásticos contendo cocaína. Outros dois suspeitos foram abordados e suas mochilas, iguais a do primeiro, também foram encontrados sacos plásticos com a droga.
Ainda de acordo com informações da Policia, cada um deles carregava cerca de 1,3 quilos de cocaína. Dois dos presos já cumpriram pena por tráfico de drogas no Brasil e alegaram que o entorpecente seria entregue em São Paulo, com provável destino final na África do Sul. A Justiça Federal foi comunicada da prisão e os homens aguardam pela audiência de custódia.
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