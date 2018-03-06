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Operação ARGOS

Operação ARGOS cumpre mandados de prisão em Três Lagoas

A Polícia Federal desarticulou, com essa operação, um grupo especializado em furtos que atuava em Três Lagoas e região

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 06/03/2018 às 11:15

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Na manhã desta terça-feira (6), a Polícia Federal cumpriu quatro mandados de prisão em Três Lagoas durante a realização da Operação Argos. Com isso, foram presos membros de uma organização criminosa especializada em furtos que aconteciam, inclusive, no pátio da própria PF. Além dos mandados de prisão outros seis mandados de busca e apreensão também foram feitos.

De acordo com informações da Polícia Federal, participaram da ação cerca de 20 policiais federais e 16 policiais militares. A Operação investiga os crimes de furto qualificado e associação criminosa. Foram encontradas rodas roubadas e drogas na casa de um dos alvos de mandado de prisão durante as buscas nesta manhã.

O nome da operação faz a uma referência ao “Gigante de Cem Olhos”  - Argos Panoptes ser da mitologia grega que “está sempre atento”. Os presos foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas, onde serão ouvidos e mantidos sob custódia à disposição da Justiça Federal de Três Lagoas.

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