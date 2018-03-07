Casal é preso em flagrante pelo crime de aborto em Corumbá

Aborto
Para polícia a jovem e seu companheiro confirmaram que ela havia tomado uma medicação para abortar a criança.
Duas pessoas foram presas nesta terça-feira (6) no município de Corumbá pelo crime de aborto. Uma jovem de 22 anos deu entrada no Hospital de Caridade Maternidade em trabalho de parto no dia 5 de março, após avaliação os médicos do hospital constataram que a jovem estava abortando. O recém-nascido faleceu no dia seguinte. Para polícia a jovem e seu companheiro confirmaram que ela havia tomado uma medicação para abortar a criança.
O casal foi encaminhado para Delegacia onde recebeu voz de prisão. O Delegado responsável confirmou que devido a gravidade do fato, por não restar concluído o laudo necroscópico, bem como não estarem presentes as excludentes do artigo 128 do Código Penal (risco para a mãe e caso de estupro, bem como não se tratar de anencéfalo) não arbitrou fiança, encaminhando o caso para o Poder Judiciário.
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