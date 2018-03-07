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Envolvido em latrocínio na Capital é preso com droga em Anastácio

Alberto Rivelino Nunes Mangelo foi levado para a delegacia

Renan Nucci

Publicado em 07/03/2018 às 15:33

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A Polícia Militar deteve nesta manhã Alberto Rivelino Nunes Mangelo, de 22 anos, por posse de drogas para consumo. Acusado de participação no assassinato do ex-vereador de Campo Grande Cristovão Silveira,  e de sua esposa Fátima de Jesus Diniz Silveira, o rapaz portava porção de maconha.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, policiais faziam rondas pela região do Antônio Clementino, quando viram Alberto correndo para uma casa às pressas, depois de ver a aproximação da viatura. Ele foi abordado e disse que a droga seria para consumo. Havia também uma poção sob a geladeira. Ele foi detido e levado para a delegacia.

Conforme noticiao, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Promotor de Justiça Clóvis Amauri Smaniotto, titular da 17ª Promotoria de Justiça, ajuizou ação penal no ano passado, contra os réus Rivelino Magelo, Rogério Nunes Magelo, Rivaldo Nunes Mangelo e Alberto, todos envolvidos no assassinato de Cristovão e Fátima. Moradores de Anastácio participaram do crime de latrocínio na chácara da família das vítimas, na MS-080.

Conforme a denúncia que iniciou a ação penal, enviada ao Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Campo Grande, o Promotor de Justiça requereu que os acusados sejam processados e julgados, com a final condenação. Alberto responde em liberdade.

De acordo com a acusação, os réus praticaram os seguintes crimes: Rivelino Nunes Mangelo – crimes de latrocínio, vilipêndio a cadáver, destruição parcial de cadáver; Rogério Nunes Mangelo - latrocínio; Rivaldo Nunes Mangelo - crimes de latrocínio, destruição parcial de cadáver; e, Alberto Rivelino Nunes Mangelo - receptação e favorecimento pessoal.

 

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