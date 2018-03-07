Polícia apreende carga com sete mil relógios contrabandeados do Paraguai

Contrabando
Material era levado dentro de caixas de verdura
A Polícia Militar Ambiental (PMA) realizava fiscalização ontem (6) à noite, no Distrito de Agrovila Pana, no município de Nova Alvorada do Sul, e apreendeu um caminhão Mercedes Benz, com placas de Jales (SP), que transportava carga de relógios contrabandeados.
O material estava dentro de caixas para carregar verdura, embalado em 12 sacolas plásticas, perfazendo aproximadamente 7.000 relógios de várias marcas e modelos.
O condutor do veículo, de 36 anos, residente em Jales confessou que receberia R$ 1.500,00 para levar o produto ilegal para entregar em sua cidade. O veículo e a carga foram encaminhados para a Receita Federal de Campo Grande e o motorista responderá por crime contrabando.
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