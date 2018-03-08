PRF apreende bitrem com 1 tonelada de mercadoria ilegal em Anastácio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de hoje, em Anastácio, caminhão bitram que seguia da Bolívia com destino a Nova Andradina lotado com quase uma tonelada de mercadoria contrabandeado. Foram encontrados diversos fardos de vestuário entre carga de aroeira.

Ao ser abordado, o motorista apresentou-se bastante nervoso. Os policiais então solicitaram que retirasse a lona para verificação da carga. Foram encontrados vários fardos. Os produtos estavam desacompanhados de qualquer documentação fiscal.

Questionado sobre as mercadorias, o condutor alegou que iria transportá-las até a cidade de Nova Andradina, e que já havia realizado outras viagens semelhantes. A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal. Segundo estimativa dos agentes a carga está avaliada em aproximadamente R$ 35 mil.