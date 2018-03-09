Kombi pega fogo no Nova Aquidauana logo depois de ser abastecida

Incêndio
Moradores tentaram controlar chamas jogando areia, mas o veículo ficou destruído
Kombi foi destruída por incêndio no final da tarde desta sexta-feira, no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O motorista, de 48 anos, disse que estava dirigindo o veículo há várias horas e tinha acabado de abastecer.
Segundo testemunhas, o fogo começou no motor e se alastrou rapidamente. Moradores tentaram auxiliar jogando até mesmo areia no veículo, mas as chamas só foram contidas com a chegada do Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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