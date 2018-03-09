Kombi pega fogo no Nova Aquidauana logo depois de ser abastecida

Kombi foi destruída por incêndio no final da tarde desta sexta-feira, no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O motorista, de 48 anos, disse que estava dirigindo o veículo há várias horas e tinha acabado de abastecer.

Segundo testemunhas, o fogo começou no motor e se alastrou rapidamente. Moradores tentaram auxiliar jogando até mesmo areia no veículo, mas as chamas só foram contidas com a chegada do Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu.

