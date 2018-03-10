Ladrão conhecido pela Polícia Civil é preso em flagrante por furtar bicicleta

Nova Aquidauana
Autor foi flagrado transitando com veículo por bairro
Agentes do Núcleo de Inteligência, Investigações e Captura (Niic) da Polícia Civil prenderam ontem, no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, Willian Ramires Mendes, de 20 anos. Velho conhecido dos policiais por cometer diversos delitos na região, ele havia furtado a bicicleta de uma mulher na frente do Fórum.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima disse que, por volta das 13 horas, deixou a bicicleta por alguns minutos e entrou no Fórum. Quando saiu, não encontrou mais. Ela acionou a polícia que passou a fazer rondas e encontrou Willian com a bicicleta. Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão e foi para a delegacia.
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