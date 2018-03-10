Rotai fecha boca de fumo e prende duas mulheres em flagrante

Equipe da Rondas Ostensivas Táticas do Interior (Rotai) prendeu ontem, em Anastácio, duas mulheres que mantinham em parceria, ponto de distribuição de entorpecentes no Bairro Assui. A dupla foi denunciada por moradores da região e escondeu a droga debaixo de pé de acerola.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, após denúncia, os policiais foram até o endereço que fica na Rua Índio Neco, em frente ao Centro Comunitário Patrulha Mirim, onde avistaram uma mulher de 34 anos. Ao perceber a presença da polícia, tentou se esconder atrás de uma cerca, mas foi abordada.

Ela negou que estivesse traficando, porém, ao lado dela, debaixo de um pé de acerola, os militares encontraram duas sacolas com maconha. Diante do flagrante, a autora confessou ser a responsável e que havia pego o material de outra mulher, de 57 anos, que vive na Vila Pinheiro em Aquidauana, para vender e dividir o lucro meio a meio.

A PM foi até onde mora esta outra mulher, em Aquidauana, onde a deteve. Ela confirmou ter passado a droga para a comparsa e disse que quem lhe repassou foi o filho. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

