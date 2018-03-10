Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:18

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Rotai fecha boca de fumo e prende duas mulheres em flagrante

Autoras escondiam droga enterrada debaixo de pé de acerola

Renan Nucci

Publicado em 10/03/2018 às 08:26

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Equipe da Rondas Ostensivas Táticas do Interior (Rotai) prendeu ontem, em Anastácio, duas mulheres que mantinham em parceria, ponto de distribuição de entorpecentes no Bairro Assui. A dupla foi denunciada por moradores da região e escondeu a droga debaixo de pé de acerola.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, após denúncia, os policiais foram até o endereço que fica na Rua Índio Neco, em frente ao Centro Comunitário Patrulha Mirim,  onde avistaram uma mulher de 34 anos. Ao perceber a presença da polícia, tentou se esconder atrás de uma cerca, mas foi abordada.

Ela negou que estivesse traficando, porém, ao lado dela, debaixo de um pé de acerola, os militares encontraram duas sacolas com maconha. Diante do flagrante, a autora confessou ser a responsável e que havia pego o material de outra mulher, de 57 anos, que vive na Vila Pinheiro em Aquidauana, para vender e dividir o lucro meio a meio.

A PM foi até onde mora esta outra mulher, em Aquidauana, onde a deteve. Ela confirmou ter passado a droga para a comparsa e disse que quem lhe repassou foi o filho. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo