Aviação do Exército faz exercício de tiro diurno e noturno em Miranda

Segurança
Atividades acontecem entre 19 e 23 de março
O 3º Batalhão de Aviação (Bavex) do Exército Brasileiro realiza entre os dias 19 e 23 de março, em Miranda, operação de adestramento com tiro a partir das aeronaves. O objetivo é prepara as tropas para operações de combate ao crime organizado em Mato Grosso do Sul.
No mês passado, a unidade realizou ação na fronteira, treinando descida em rapel, resgate e outras manobras militares. Segundo a assessoria de comunicação, no exercício em Miranda serão realizados tiros diurnos e turno, com emprego de equipamento de visão noturna.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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