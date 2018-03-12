Aviação do Exército faz exercício de tiro diurno e noturno em Miranda

O 3º Batalhão de Aviação (Bavex) do Exército Brasileiro realiza entre os dias 19 e 23 de março, em Miranda, operação de adestramento com tiro a partir das aeronaves. O objetivo é prepara as tropas para operações de combate ao crime organizado em Mato Grosso do Sul.

No mês passado, a unidade realizou ação na fronteira, treinando descida em rapel, resgate e outras manobras militares. Segundo a assessoria de comunicação, no exercício em Miranda serão realizados tiros diurnos e turno, com emprego de equipamento de visão noturna.