Dois são mortos após confusão em lanchonete de Corumbá

Um homem de 46 anos e outro de 49 foram mortos por volta das 4h (de MS) deste domingo (11), em Corumbá, a 415 quilômetros de Campo Grande, após se envolverem em confusão em uma lanchonete.

A briga entre as vítimas e dois agressores só terminou em frente a uma escola. Lá, o homem mais novo foi esfaqueado no tórax e no pescoço e o mais velho baleado e atropelado, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O corpo do homem esfaqueado ficou no meio da rua e o do outro, embaixo do carro. Os suspeitos fugiram.