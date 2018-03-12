Dois são mortos após confusão em lanchonete de Corumbá

Policial
Uma das vítimas foi esfaqueada e a outra atingida por tiros e atropelada.
Um homem de 46 anos e outro de 49 foram mortos por volta das 4h (de MS) deste domingo (11), em Corumbá, a 415 quilômetros de Campo Grande, após se envolverem em confusão em uma lanchonete.
A briga entre as vítimas e dois agressores só terminou em frente a uma escola. Lá, o homem mais novo foi esfaqueado no tórax e no pescoço e o mais velho baleado e atropelado, segundo informações do Corpo de Bombeiros.
O corpo do homem esfaqueado ficou no meio da rua e o do outro, embaixo do carro. Os suspeitos fugiram.
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