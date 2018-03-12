Dupla imobiliza jovem de 20 anos e rouba carteira na região da Vila Maior

Jovem de 20 anos foi roubado enquanto transitava pela região da Vila Maior na noite de ontem, em Anastácio. Dois autores, aparentando entre 25 e 30 anos, roubaram a carteira com documentos pessoais da vítima.

O rapaz relatou que seguia pela Rua Porto Geral, perto da BR, quando um dos criminosos se aproximou e se imobilizou por trás com uma gravata, enquanto o outro o ameaçava com uma faca.

Diante das circunstâncias, ele não reagiu e deixou que os bandidos tomassem a carteira com RG, CPF, Reservista e Título de eleitor. Como estava muito escuro no local, não conseguiu ver detalhes das características deles.



