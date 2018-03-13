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Desaparecido desde o domingo, menino de 10 anos é encontrado morto

Vítima foi achada no telhado de uma residência

Renan Nucci

Publicado em 13/03/2018 às 14:08

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Desaparecido desde o domingo na cidade de Nova Andradina, o menino Vitor Figueiredo Peixin, de 10 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, no telhado de uma residência no bairro Argemiro Ortega, perto da casa dele. O garoto estava  caído ao lado de uma antena parabólica.

De acordo com o site Nova News, a moradora do imóvel sentiu cheiro estranho vindo do telhado e pediu para que um adolescente vizinho subisse para verificar, ocasião em que o corpo foi encontrado em decomposição. A mulher disse que tinha viajado para Dourados durante o fim de semana e que não sabia do sumiço.

O corpo foi recolhido e encaminhado para análises, mas de acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que ele tenha sido assassinado, entretanto, é necessário resultado de laudos, como o necroscópico, que podem apontar para as causas da morte. 
 

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