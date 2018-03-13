Mortos após confusão em lanchonete de MS eram irmãos; dois suspeitos foram presos

Os dois mortos em Corumbá, após confusão em lanchonete, na madrugada de domingo (11), eram irmãos e dono do comércio. Dois suspeitos do crime foram presos.

De acordo com a polícia, os suspeitos foram até à saltenharia das vítimas, se envolveram em confusão e saíram. Os irmãos foram atrás e em frente a uma escola houve as agressões.

O homem de 46 anos foi esfaqueado no tórax e no pescoço e o de 49 baleado e atropelado com o próprio carro.

Testemunhas disseram que a briga na lanchonete teria começado por causa do troco de outro cliente. Familiares falaram que os suspeitos teriam dado um tapa no rosto da mãe das vítimas.

Os presos têm ficha criminal e um deles precisou ser levado para o hospital por conta de ferimentos causados na briga com as vítimas. Uma delas tem passagem por violência doméstica e homicídio, em Campo Grande.