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Resgate

Policiais são homenageados por salvar homem em enchente

Vítima ficou agarrada à árvore para não se afogar

Renan Nucci

Publicado em 13/03/2018 às 16:00

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Hoje (13), os policiais militares ambientais de Miranda tenente Rondon, sargento Ferreira e o cabo Augusto receberam Moção de Aplausos, da Câmara Municipal da cidade pelo reconhecimento aos excelentes trabalhos durante o auxílio aos atingidos pelas enchentes ocorridas no final do mês passado. Mais homenagens acontecem hoje às 19 horas, na Câmara de Aquidauana,

A Moção foi por todo o trabalho realizado, mas principalmente pelo resgate a um homem, com problemas mentais, levado pela enchente e que estava agarrado em uma árvore e morreria, caso os Policiais não o tivessem encontrado naquela noite do dia 28 de fevereiro de 2018.

Os fatos

Durante os trabalhos em auxílio aos atingidos pelas enchentes, Policiais Militares Ambientais de Miranda resgataram na madrugada do dia (28) um homem que estava desaparecido depois nas áreas alagadas do rio Miranda. Os policiais foram acionados pela central da Polícia Militar,  informando de que pessoas em embarcações estavam a procura do homem e não conseguiam encontrá-lo.

Os Policiais foram ao local e as testemunhas informaram que o homem, conhecido como Aparecido, que teria alguns problemas mentais, havia adentrado a uma estrada alagada pelo rio e não voltara. Os Policiais colocaram o barco no rumo em que o desaparecido adentrara e cerca de uma hora depois encontraram a vítima agarrada a uma árvore e realizaram o resgate. A vítima informou que fugia dos irmãos para o local quando fora arrastada pela correnteza e salvou-se devido à árvore.

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