Traficante abandona veículo roubado com 781 quilos de maconha

Tráfico
Veículo foi apreendido e levada para a Polícia Civil em Bandeirantes
Na madrugada desta terça-feira, na rodovia BR-163 km 576, próximo ao distrito de Congonhas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado e apreendeu 781 quilos de maconha. Os policiais fiscalizavam em frente a Unidade Operacional de São Gabriel do Oeste, quando receberam a informação de um veículo abandonado próximo ao distrito.
Os agentes encontraram um automóvel Hyundai Tucson com placas falsas de Campo Grande, carregado com 733 tabletes de maconha que somaram 781 quilos do entorpecente. Foi constatado que o carro era produto de roubo na cidade Anápolis (GO). Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes.
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