Ação conjunta desmonta sistema de contrabando em Mundo Novo

Na madrugada desta quinta-feira (15), agentes da Equipe de Vigilância e Repressão da Receita Federal de Mundo Novo/MS, em ação conjunta com o Exército Brasileiro, localizaram uma chácara na cidade de Mundo Novo/MS, em frente ao “Clube do Carneiro”, usada para o depósito e transbordo de mercadorias contrabandeadas.

Após ação de inteligência e monitoramento de carregamentos que chegavam ao local, os agentes entraram na chácara e realizaram a apreensão de uma carreta com placas de Santa Catarina carregada com cigarros paraguaios ( aproximadamente 500 caixas) e com soja para disfarçar a carga ilícita.

O motorista da carreta foi preso em flagrante por contrabando. Além disso, portava uma pistola Taurus calibre .765 com 13 munições. Ele foi encaminhado para a Polícia Federal. Na chácara também foram encontrados pneus novos de carreta, vários sacos de soja e um trator usado para fazer transbordo e carregar os bags de soja.

O proprietário da chácara será identificado e, além da multa estimada em 500 mil reais, responderá também pelo crime de contrabando. O carregamento de cigarros e os veículos apreendidos estão avaliados no Brasil em aproximadamente R$ 2,2 milhões.