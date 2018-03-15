PRF apreende 800 mil maços de cigarros contrabandeados

Na manhã de ontem, 14 de março, no km 396 da Br-267, em Maracaju/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 800 mil maços de cigarros. Os policiais deram sinal para que o veículo parasse, mas o motorista não obedeceu e tentou fugir. As placas do veículo são de Serafina Correia/RS.

Alguns quilômetros á frente já no distrito de Vista Alegre, o condutor abandou a carreta e tentou fugir, mas foi preso. No compartimento de carga da carreta foram encontrados 450 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O motorista de 33 anos, declarou que levaria a carga até Campo Grande/MS, com ele foi encontrado a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A Policia constatou que o caminhão trator possuía registro de roubo/furto na cidade de Guarapuava/PR nos semirreboques que acompanhavam o caminhão também tinham adulteração, porém não sendo possível identificar suas placas originais.

Alguns quilômetros à frente, a equipe localizou uma carreta abandonada com placas de Campo Grande/MS, atrelado ao semirreboque também com placas de Campo Grande/MS. No compartimento de carga, os policias encontraram 350 mil maços. Ao todo somaram 800 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os veículos e a carga de cigarros foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados/MS.