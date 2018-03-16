Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:20

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Bombeiro procura por trabalhador desaparecido no Pantanal de MS

Segundo os militares, região está com muita água, capinzais de cerca de 2 metros de altura e com enxames de abelha.

Luiz Guido Junior

Publicado em 16/03/2018 às 07:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Corpo de Bombeiros procura por um trabalhador que está desaparecido desde a manhã de sábado (10), em Corumbá, região de Forte Coimbra, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Os bombeiros foram acionados pela família do homem de 38 anos na tarde de domingo (11). Segundo as primeiras informações, ele saiu de casa na sexta-feira (9) com mais dois colegas para fazer cercas em fazendas.

Ainda conforme relato da família aos bombeiros, o trio estava em um trator que atolou ainda na sexta-feira. Eles passaram a noite no veículo e no sábado, dois saíram para pedir ajuda e quando voltaram, o colega não estava mais no local. Eles procuraram com apoio de pessoas que trabalham na região, porém não encontraram.

Os bombeiros fazem buscas e até a publicação desta reportagem o homem não havia sido localizado. Segundo os militares, o trabalho é dificultado por causa da situação de cheia na região, de capinzais com até 2 metros de altura e de enxames de abelha.

Trabalhadores da região foram informados do desaparecimento. Na primeira vez que sumiu, o homem foi encontrado na cidade de Ladário.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo