Bombeiro procura por trabalhador desaparecido no Pantanal de MS

O Corpo de Bombeiros procura por um trabalhador que está desaparecido desde a manhã de sábado (10), em Corumbá, região de Forte Coimbra, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Os bombeiros foram acionados pela família do homem de 38 anos na tarde de domingo (11). Segundo as primeiras informações, ele saiu de casa na sexta-feira (9) com mais dois colegas para fazer cercas em fazendas.

Ainda conforme relato da família aos bombeiros, o trio estava em um trator que atolou ainda na sexta-feira. Eles passaram a noite no veículo e no sábado, dois saíram para pedir ajuda e quando voltaram, o colega não estava mais no local. Eles procuraram com apoio de pessoas que trabalham na região, porém não encontraram.

Os bombeiros fazem buscas e até a publicação desta reportagem o homem não havia sido localizado. Segundo os militares, o trabalho é dificultado por causa da situação de cheia na região, de capinzais com até 2 metros de altura e de enxames de abelha.

Trabalhadores da região foram informados do desaparecimento. Na primeira vez que sumiu, o homem foi encontrado na cidade de Ladário.