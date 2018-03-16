Bombeiro procura por trabalhador desaparecido no Pantanal de MS

Policial
Segundo os militares, região está com muita água, capinzais de cerca de 2 metros de altura e com enxames de abelha.
O Corpo de Bombeiros procura por um trabalhador que está desaparecido desde a manhã de sábado (10), em Corumbá, região de Forte Coimbra, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.
Os bombeiros foram acionados pela família do homem de 38 anos na tarde de domingo (11). Segundo as primeiras informações, ele saiu de casa na sexta-feira (9) com mais dois colegas para fazer cercas em fazendas.
Ainda conforme relato da família aos bombeiros, o trio estava em um trator que atolou ainda na sexta-feira. Eles passaram a noite no veículo e no sábado, dois saíram para pedir ajuda e quando voltaram, o colega não estava mais no local. Eles procuraram com apoio de pessoas que trabalham na região, porém não encontraram.
Os bombeiros fazem buscas e até a publicação desta reportagem o homem não havia sido localizado. Segundo os militares, o trabalho é dificultado por causa da situação de cheia na região, de capinzais com até 2 metros de altura e de enxames de abelha.
Trabalhadores da região foram informados do desaparecimento. Na primeira vez que sumiu, o homem foi encontrado na cidade de Ladário.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS