PRF apreende sementes de maconha em meio a grãos de milho

A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no final da tarde ontem, um caminhão que transportava sementes de maconha misturada a uma carga de milho. O destino seria o interior do Estado de São Paulo.

A equipe PRF fiscalizava na Unidade Operacional da PRF em Rio Brilhante, BR-163 , quando abordaram o veículo conduzido por um homem de 33 anos. O motorista se mostrou bastante nervoso com a presença dos policiais e entrou em contradição sobre os motivos da viagem.

Em vistoria ao veículo, os policiais encontraram sementes de maconha misturada junto aos 13,5 toneladas de milho distribuídas em sacos. Questionado, o motorista disse que foi contratado para carregar uma carga de milho em Ponta Porã e entregaria na cidade de Jacareí (SP). No destino receberia o pagamento pelo transporte da droga.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado junto com o veículo, a carga de milho e a semente de maconha para a delegacia de Polícia Civil em Rio Brilhante.