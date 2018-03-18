Acidente entre duas motos deixa um morto e três feridos no Centro

Acidente entre duas motos ocorrido nesta madrugada, em Corumbá, terminou com a morte de Diogo Conceição Pereira da Silva, de 24 anos. Outras três pessoas ficaram gravemente feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo os bombeiros, a batida ocorreu no cruzamento da Rua Joaquim Murtinho com a 1° de Abril, no centro da cidade. Diogo sofreu corte na base do crânio, traumatismo craniano e lesão no tórax. A passageira da moto dele, de 21 anos, teve fratura no rosto e mandíbula.

Na outra moto estavam um homem de 25 anos que foi encontrado inconsciente, com trauma no tórax e lesão no abdômen. A passageira dele, de 18 anos, teve escoriações e fratura na clavícula esquerda. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro local, mas devido à gravidade dos ferimentos, Diogo teve parada cardiorrespiratória e morreu.