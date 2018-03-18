Estudante de medicina é preso após onda de assaltos na região de fronteira

Criminalidade
O crime aconteceu na noite deste sábado (18)
Estudante de medicina de 21 anos foi preso após furtar veículo Ford Fiesta na área central de Ponta Porã. O estudante fazia os assaltos acompanhado de adolescente de 16 anos. O crime aconteceu na noite deste sábado (18).
A vítima comunicou policiais militares e o casal foi levado para a delegacia em seguida. Os criminosos usavam revólver calibre 38 e um canivete para intimidar as vítimas. As armas foram apreendidas pelos policiais.
De acordo com informações do Porã News, após furtarem o veículo, o casal iniciou uma onda de assaltos na cidade, em que várias pessoas foram vítimas dos assaltantes em apenas uma hora. As vítimas foram até a delegacia da Polícia Civil (PC) e fizeram o reconhecimento dos autores.
O casal de criminosos costumavam fazer os assaltos e rapidamente cruzavam a fronteira, em que tinham imóvel alugado onde deixavam os objetos que furtavam e roubavam. Agentes da Policia Nacional do Paraguai na cidade de Pedro Juan Caballero apoiaram a ação e colaboraram na recuperação dos bens das vitimas.
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