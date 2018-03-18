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Homicídio

Facada no coração mata jovem de 24 anos após confusão em conveniência

A família acredita em homofobia, mas no registro policial não há informações sobre a motivação do crime

Renan Nucci

Publicado em 18/03/2018 às 14:33

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O designer de sobrancelhas Rodrigo Soares Rodrigues, 24 anos, morreu depois de ser esfaqueado em frente a uma conveniência na madrugada deste domingo (18), no bairro Vila Camissão, em Jardim – a 233 km da Capital. Ele estava com o companheiro de 17 anos quando foram agredidos por pelo menos três pessoas. A família acredita em homofobia, mas no registro policial não há informações sobre a motivação do crime.

Segundo a Polícia Civil, o casal bebia na companhia de amigos quando foram agredidos por pelo menos três rapazes. Um deles, armado com uma facada desferiu golpes nas vítimas.

Rodrigo chegou a ser socorrido ao Hospital, mas já deu entrada na unidade de saúde sem vida. Segundo a polícia, uma das facadas atingiu o coração do designer. Já o companheiro de 17 anos recebeu atendimento e foi liberado.

A Polícia Militar foi chamada e horas depois conseguiu prender Iran Ortega, 19 anos, como o principal suspeito de esfaquear a vítima. Ele está preso na 1ª DP (Delegacia de Polícia) do município.

Conforme investigadores, o suspeito estava em visível estado de embriaguez. A motivação para o crime só poderá ser esclarecida depois que Iran for ouvido. Policiais continuam nas ruas tentando localizar outros envolvidos no crime.

Família

A tia da vítima, Cleide Silva Soares, disse que a família acredita em homofobia. “O companheiro dele [Rodrigo] disse para nós que esses rapazes chegaram sem mais nem menos agredindo os dois. Não há outro motivo a não ser homofobia”, acredita.

No facebook, familiares e amigos se manifestaram com publicações de luto e indignação pela morte do rapaz.

O Corpo do designer foi levado para ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Dourados para depois ser liberado à família. O corpo deve chegar ainda hoje e a previsão é de que seja enterrado na segunda-feira (19) no cemitério local. “Estamos todos consternador com o que aconteceu. Queremos Justiça”, afirma a tia.

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