Homem é baleado no rosto e socorrido pelo Samu

A Polícia Civil de Campo Grande investiga tentativa de homicídio ocorrida na noite de ontem, no Jardim Tarumã. Um homem de 27 anos foi baleado no rosto, mas não soube explicar como os fatos ocorreram e nem quem foi o responsável pelo crime. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme registrado no boletim de ocorrência, equipe da Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência em que havia uma pessoa baleada na Rua da Zona Sul. Chegando ao local, os policiais se depararam com o rapaz com um ferimento no lado esquerdo do rosto.

Questionado sobre quem seria o autor e por qual razão teria cometido o crime, a vítima não soube explicar. Equipe do Samu foi acionada e encaminhou a vítima para a Santa Casa. Apesar do ferimento, o homem aparentava estar bem e não corria risco de morte.

