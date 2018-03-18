PMA autua fazendeiro por desmatamento ilegal durante a operação Cervo-do-Pantanal

A PMA de Jardim realizou vistoria durante a Operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal em uma propriedade rural, no município, e verificou na sexta-feira (16), que mais uma área de vegetação nativa do bioma cerrado havia sido desmatada ilegalmente. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 7,27 hectares destruídos.

O pecuarista (75) suprimiu a vegetação há algum tempo e não possuía autorização ambiental para a atividade e no lugar da floresta desmatada havia pastagem. Parte da vegetação desmatada ainda estava em meio a pastagem. As atividades foram interditadas.

O infrator, residente em Jardim, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 2.181,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

Cervo do Pantanal

A PMA recebeu 594 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Durante a operação, Subunidades da PMA também efetuaram autuações em Sonora, Bandeirantes, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Bandeirantes, Jaraguari, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Bela Vista, Miranda, Caracol, Bela Vista, Porto Murtinho, Aquidauana, Anastácio, Camapuã e Coxim.