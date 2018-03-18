Suspeito morre no telhado em troca de tiros com a Polícia Militar

Troca de tiros terminou com um suspeito morto e outro preso pela Polícia Militar na noite de ontem, em Dourados. Sandionei Gomes de Lima, de 24 anos, teria disparado contra policiais que faziam abordagem no Jardim Independência. O comparsa dele, identificado como Digo Nascimento Fleitas, 24, foi preso.

Os militares abordavam motociclista na Rua João Pessoa, quando ouviram estampido similar a tiro nas proximidades, e se depararam com dois indivíduos em um moto vermelha, a cerca de meia quadra de distância. Então teve início perseguição seguindo pela Rua Rui Barbosa, pois havia suspeita de que eles seriam autores do disparo.

Durante a ação, o passageiro saltou da moto e atirou contra os policiais, entrando em uma casa e pulando vários muros. Na sequência, o piloto da moto conseguiu fugir e os policiais então fecharam o cerco na região. Com apoio de mais militares, iniciaram varredura nas residências e encontraram o suspeito, posteriormente identificado como Sandionei, no telhado de um dos imóveis.

De acordo a PM, um dos policiais que subia no muro percebeu que Sandionei apontava a arma na direção do outro militar que estava no portão, e não obedecia ordens para se render. Neste momento, diante do suposto risco à segurança do colega, o policial efetuou único disparo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Sandionei não resistiu e morreu no local. Em seguida, os policiais conseguiram localizar Diogo nas imediações e o prenderam.