Marceneiro e esposa são investigados por fornecer bebida a menores

Aquidauana
Adolescente foi encontrada em coma alcoólico e precisou ser socorrida
Marceneiro de 39 anos e a esposa, de 29, moradores na região da Estrada do Cera, em Aquidauana, são investigados por fornecer bebidas alcoólicas e drogas a adolescentes. Nesta manhã, uma menor foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros no local, pois estava desacordada, aparentemente em coma alcoólico. Outras estavam embriagadas e alegaram terem fumado maconha.
Após denúncia de que havia menores bebendo, a Polícia Militar foi ao local onde encontrou três adolescentes. Uma delas estava caída e a outra tentava reanimá-la. Os bombeiros foram acionadas e constataram que a vítima estava em coma alcoólico. Uma delas confessou também que, além de beber, tinha fumado maconha. Por este motivo, todos os envolvidos foram para a delegacia.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS