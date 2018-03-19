Marceneiro e esposa são investigados por fornecer bebida a menores

Marceneiro de 39 anos e a esposa, de 29, moradores na região da Estrada do Cera, em Aquidauana, são investigados por fornecer bebidas alcoólicas e drogas a adolescentes. Nesta manhã, uma menor foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros no local, pois estava desacordada, aparentemente em coma alcoólico. Outras estavam embriagadas e alegaram terem fumado maconha.

Após denúncia de que havia menores bebendo, a Polícia Militar foi ao local onde encontrou três adolescentes. Uma delas estava caída e a outra tentava reanimá-la. Os bombeiros foram acionadas e constataram que a vítima estava em coma alcoólico. Uma delas confessou também que, além de beber, tinha fumado maconha. Por este motivo, todos os envolvidos foram para a delegacia.

