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Patrulha Mirim de Aquidauana deu início hoje às atividades com PM e Prefeitura

Jovens terão aulas de civismo, cidadania, reforço escolar, entre outras atividades

Renan Nucci

Publicado em 19/03/2018 às 14:42

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Teve início nesta segunda-feira as aulas do Projeto Patrulha Mirim de Aquidauana, atividade desenvolvida pelo 7º Batalhão de Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Logo bem cedo, todos os 43 alunos, dentre Patrulheiros (remanescentes de 2017) e Alunos Patrulheiros (novos integrantes de 2018), já estavam reunidos nas instalações da PM, onde puderam receber as “boas-vindas” do tenente-coronel Praeiro, comandante do Batalhão.

Os alunos logo aprenderão sobre civismo, cidadania, respeito e obediência as hierarquias. Nos próximos dias também haverá reforço escolar, aulas de música, artes marciais e outras ações que beneficiarão todas as crianças e adolescentes atendidos.

À frente das instruções encontram-se o sargento Érisso e cabo Jaqueline, profissionais gabaritados em ações sociais e desenvoltura com crianças. Ao lado deles, também como instrutores, encontra-se a professora Evânia e a colaboradora Glauce, ambas da prefeitura. As aulas são no período matutino, porém, o tenente-coronel Praeiro já sonha em estender o projeto para outros alunos, no período vespertino, o mais breve possível.

 

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