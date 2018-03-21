Após furto, veículo é encontrado abandonado

Polícia
Nesta terça-feira (20) a Equipe de Trânsito do 7º BPM de Aquidauana encontrou um veículo que havia sido furtado na noite do dia 19 na cidade, nas proximidades da Estação Rodoviária. O carro estava abandonado na Rodovia MS-450 que liga Aquidauana ao Distrito de Camisão. Com toda a atenção e cuidado, o veículo foi encaminhado até a Delegacia de Polícia local para providências e posterior entrega ao seu dono.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS