Após furto, veículo é encontrado abandonado

Nesta terça-feira (20) a Equipe de Trânsito do 7º BPM de Aquidauana encontrou um veículo que havia sido furtado na noite do dia 19 na cidade, nas proximidades da Estação Rodoviária. O carro estava abandonado na Rodovia MS-450 que liga Aquidauana ao Distrito de Camisão. Com toda a atenção e cuidado, o veículo foi encaminhado até a Delegacia de Polícia local para providências e posterior entrega ao seu dono.