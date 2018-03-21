Preso homem acusado de violência doméstica

A prisão do suspeito ocorreu no dia 18, por volta das 22 horas, quando a Equipe de Radiopatrulha do 7º BPM em Dois Irmãos do Buriti foi até um Posto de Combustível e acabou por prender um homem de 30 anos de idade, que havia agredido e ameaçado sua esposa.

De acordo com informações do 7° BP, o homem não aceitava o término do relacionamento. Além das agressões e ameaça, o homem estava de posse de uma faca que utilizou para amedrontar a esposa e ameaçar alguns funcionários do estabelecimento. O homem, que não teve seu nome divulgado, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências.