Acusado de assassinato em fazenda de Aquidauana é condenado a 14 anos de prisão

Justiça
Julgamento aconteceu nesta quinta-feira, pela comarca da cidade
O Tribunal do Júri da comarca de Aquidauana condenou nesta quinta-feira a 14 anos de prisão Reinaldo Dei Carpes Rocha, de 36 anos, conhecido por "Dengo" ou "Amarrotado", pelo crime de homicídio.
De acordo com as investigações conduzidas pelo Setor de Investigações da Primeira Delegacia de Polícia do município, Reinaldo, na companhia de José Aparecido Insabralde, 33, mataram mediante chutes, socos e pontapés, Anderson Cardoso Barbieri, 29.
O crime ocorreu em uma fazenda do pantanal localizada á cerca de 100 da área urbana do município. No primeiro júri, ambos foram condenados, porém, a defesa de Reinaldo conseguiu anular seu julgamento, tendo naquela oportunidade, apenas José Aparecido tido sido condenado a 14 anos.
Conforme relatado, a vítima seria usuária de drogas e, durante viagem para compras na cidade, teria pedido a Reinaldo papel para fazer um cigarro, mas teve o pedido negado. Eles se desentenderam. Já na fazenda, voltaram a discutir no refeitório, oportunidade em que começaram a brigar e José intereferiu, ajudando o comparsa nas agressões.
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