Após batida, Gol invade calçada e atinge grade de garagem

Mulher de 54 anos foi levada para o hospital reclamando de dores no peito, depois que seu carro bateu no veículo conduzido por outra mulher, de 51 anos, no Centro de Aquidauana.

O acidente aconteceu no início desta tarde, no cruzamento da Rua Marechal Mallet com a Teodoro Rondon, onde há semáforo. Cada uma delas estava em uma via e ambas alegaram que o sinal estava aberto.

Conforme apurado, a de 54 anos estava em um carro modelo Gol. A outra mulher trafegava em um Palio. Depois do impacto, a motorista do Gol perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bateu na grade de uma garagem. Ela foi socorrida e levada ao hospital. A outra nada sofreu.

Colaborou Luiz Guido Jr.