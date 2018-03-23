Pecuarista é multado em R$ 38 mil por desmatamento em fazenda

Um desmatamento ilegal foi descoberto no município de Camapuã hoje (23), quando Policiais Militares Ambientais realizavam fiscalização nas propriedades rurais do município. O fazendeiro, de 66 anos, desmatou uma área de vegetação de cerrado que os policiais mediram em GPS e aferiram 37,81 hectares.

O desmatamento levantado por imagens de satélites como parte da operação Cervo-do Pantanal, ocorrera há cerca de um ano e foi realizado para o plantio de pastagem. Parte da madeira proveniente das árvores derrubadas no desmatamento se encontrava no local. As atividades foram interditadas.

O pecuarista, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e multado em R$ 38.000,00. Ele responderá por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.

Operação Cervo-do-Pantanal

A vistoria faz parte da operação Cervo-do-Pantanal. Nesta operação, a PMA recebeu 594 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Vários desmatamentos ilegais já foram autuados