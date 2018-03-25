Menino de 1 ano morre em acidente envolvendo trator no interior do MS

Tragédia
O menino chegou a ser socorrido ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos
Menino com pouco mais de um ano morreu em acidente envolvendo trator no final da tarde de ontem (24), na fazenda Campo Verde, em Taquarussu – a 332 quilômetros de Campo Grande.
As primeiras informações apuradas pelo jornal Nova News são de que o acidente aconteceu por volta das 17h. Duas hipóteses são apuradas pela polícia.
A primeira é de que a criança estaria junto do pai – que não teve a identidade informada - em cima do trator quando caiu e foi atropelado pelo veículo. Já a outra é que o pai não viu o menino se aproximar do trator e o atropelou.
O menino chegou a ser socorrido ao hospital do município, porém não resistiu aos ferimentos.
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