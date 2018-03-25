Motorista perde direção e carro cai em lago às margens da MS-276

Um veículo GM Prisma com placa de Nova Andradina saiu da pista e parou dentro de um lago localizado às margens da rodovia MS-276, entre os municípios de Nova Andradina e Ivinhema.

O fato aconteceu no sábado (24), a cerca de um quilômetro da entrada do Pesqueiro São Rafael.

O motorista estava acompanhado de mais duas pessoas e teria ido passar o dia no Rio Ivinhema e na volta, perdeu o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista e caísse em uma ribanceira tomada pela água da chuva.

Mesmo atordoados, os três ocupantes conseguiram sair do veículo. O condutor e a garota sofreram escoriações leves e não necessitaram de atendimento, já o outro passageiro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba com suspeita de fratura na região da clavícula.