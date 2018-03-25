Polícia prende dupla que vendia armas furtadas em fazenda no município de Bodoquena

Uma equipe da Polícia Militar de Miranda recebeu denúncias, de que um homem conhecido como “Mula Manca” , de33 anos, estaria oferecendo duas armas na cidade. Ele foi localizado e preso com um rifle e um revólver calibre 22 e 23 munições do mesmo calibre. As armas teriam sido furtadas em uma propriedade rural em Bodoquena.

O restante do material furtado, o infrator indicou que estaria em uma chácara com um funcionário também envolvido no furto. A PM pediu apoio à equipe da Polícia Militar Ambiental de Miranda e, em uma chácara a 12 km da cidade, as equipes prenderam o segundo denunciado, de 49 anos, com quatro espingardas, dois revólveres e farta munição.

Eles tinham: uma carabina calibre 12; uma espingarda cal 22; uma carabina calibre 44 (uso restrito); um revólver cal 38; um revólver magnun calibre 357 (uso restrito); 28 munições super calibre 44 (uso restrito), sendo 13 intactas e 15 deflagradas; 26 munições calibre 12, 36 munições calibre 38; 50 munições cal 22; uma munição calibre 30; três munições calibre 380, uma munição calibre 9mm (uso restrito); 51 munições calibre 357 (uso restrito), e ainda quatro lunetas; um óculos de visão noturna e três capas para espingardas.

Os infratores, de 33 e 49 anos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde foram autuados em flagrante por posse de arma e munições de calibre restrito, com pena prevista de dois a seis anos de reclusão. Também responderão por furto, com pena de um a quatro anos de detenção.

Durante a condução para a delegacia do material e dos acusados às 17h00 de ontem (24), os Policiais abordaram uma motocicleta, e na garupa, foi encontrada uma espingarda calibre 22. O proprietário da arma não possuía documentação e ela foi apreendida. O infrator (57) recebeu voz de prisão foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A pena é de um a três anos de detenção.