Veículo recuperado pela PRF seria usado para quitar dívida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF)apreendeu por volta das 04h deste domingo (25), na rodovia BR 163 km 734, em frente a unidade operacional de Coxim, veículo modelo Saveiro roubado em Goiânia,que seria entregue a traficante na fronteira com o Paraguai, para quitar dívida.

Durante fiscalização de rotina da PRF, a equipe o automóvel conduzido por um jovem de 21 anos e tendo como passageiro um adolescente de 15 anos, sem documentos pessoais e do veículo, com demonstração excessiva de nervosismo.

Devido à ausência dos documentos de porte obrigatório (CRLV e CNH), foi realizada uma identificação veicular e constatado que as placas eram "falsas" e a Saveiro possuía ocorrência de roubo em Goiânia. Os envolvidos disseram que levariam a Saveiro até a cidade de Coronel Sapucaia, para quitar uma dívida com traficantes. Ocorrência encaminhada à delegacia de polícia civil de Coxim.