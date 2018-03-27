Gaeco dá apoio a Promotoria de Justiça na Operação "Laissez-Faire"

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado) está nas ruas em Dourados (MS) e Nova Andradina (MS) dando apoio a 10ª Promotoria de Justiça do Consumidor.

A operação que recebeu o nome de "Laissez-Faire" tem como objetivo o combate ao cartel de gás liquefeito de petróleo (GLP) comercializado em Mato Grosso do Sul.

O Promotor de Justiça Etéocles Brito Mendonça Dias Júnior da 10ª promotoria de Justiça do Consumidor busca nas investigações desbaratar organização criminosa que consolidou um sistema eficiente de cartelização de preços e divisão de mercado por áreas com foco principalmente em Dourados e Nova Andradina e demais cidades da região.

As investigações apontaram fortes indícios de atuação dos investigados em formação de cartel para comercialização de gás GLP, inclusive com combinação fraudulenta de preço, venda clandestina do produto a terceiros não habilitados para a comercialização e controle do mercado, em flagrante prejuízo ao consumidor final.

Durante a manhã houve oito mandados de busca nas residências e nas empresas dos investigados, as quais atuam no ramo de revenda de gás de cozinha GLP.

*Laissez-faire é expressão escrita em francês que simboliza o liberalismo econômico, na versão mais pura de capitalismo de que o mercado deve funcionar livremente, sem interferência, apenas com regulamentos suficientes para proteger os direitos de propriedade.