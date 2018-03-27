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Polícia Militar Rodoviária deflagra operação “Semana Santa”

O policiamento também estará voltado ao combate aos ilícitos, como o contrabando e o descaminho, tráfico de drogas, roubo e furto de veículos, entre outros

Renan Nucci

Publicado em 27/03/2018 às 13:54

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O Batalhão de Policia Militar Rodoviária deflagrará, a partir das 08:30h de quarta-feira (28 de março), a operação “Semana Santa”, para reforçar a fiscalização das rodovias estaduais durante o período. A operação será realizada até domingo (01 de abril).

As fiscalizações serão intensificadas nas dez Bases Operacionais, além da Sede do Batalhão de Policia Militar Rodoviária, de forma a prevenir a ocorrência de acidentes de trânsito, garantir uma viagem tranquila e segura aos usuários da via, bem como a fiscalização e repressão às violações às leis de trânsito como o excesso de velocidade e embriaguez ao volante, com o auxílio de equipamentos como radar móvel e etilômetro. O policiamento também estará voltado ao combate aos ilícitos, como o contrabando e o descaminho, tráfico de drogas, roubo e furto de veículos, entre outros.

Todo o efetivo do Batalhão de Policia Militar rodoviária será empregado no policiamento nas regiões que recebem uma alta concentração de público nessa época. As rodovias estaduais na região de Corumbá, Jardim, Bonito, Fátima do Sul, Rio Verde e Paranaíba terão uma atenção especial devido ao grande aumento de fluxo de veículos na época de carnaval. A Polícia Militar Rodoviária está à disposição da população, 24 horas. Para orientações ou atendimento de acidente, entrar em contato através do telefone 198.

DICAS DE SEGURANÇA

Antes de seguir viagem faça revisão no seu veículo;

Verifique se seus documentos pessoais e do veículo estão regularizados;

Use o cinto de segurança e respeite a sinalização;

Prefira viajar durante o dia e mantenha os faróis ligados;

Respeite o limite de velocidade e não dirija sob o efeito de álcool ou de substância entorpecente.

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