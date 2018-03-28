Jovem de 19 anos é agredida por seu amásio no Arara Azul

Policial
Fato aconteceu na madrugada da última terça-feira (27)
Uma jovem de 19 anos foi agredida por seu amásio, de 25 anos, na rua Projetada B, no bairro Arara Azul, em Aquidauana, na madrugada da última terça-feira (27).
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local do fato, onde estaria ocorrendo um desentendimento familiar. Ao chegarem no endereço, os oficiais foram recebidos pela vítima, que informou que o autor chegou em sua casa e queria entrar, mas ela negou. Neste instante, o homem teria arrombado a porta e começado a agredí-la com empurrões. Em determinado momento, ele passou a ameaçar a vítima com um facão, colocando o mesmo em seu pescoço.
Após o descontrole, o homem teria saído do local, tomando rumo ignorado. A guarnição realizou rondas no intuito de localizar o autor, mas o mesmo não foi encontrado.
O caso segue sob investigação policial.
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