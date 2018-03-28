Jovem de 19 anos é agredida por seu amásio no Arara Azul

Uma jovem de 19 anos foi agredida por seu amásio, de 25 anos, na rua Projetada B, no bairro Arara Azul, em Aquidauana, na madrugada da última terça-feira (27).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local do fato, onde estaria ocorrendo um desentendimento familiar. Ao chegarem no endereço, os oficiais foram recebidos pela vítima, que informou que o autor chegou em sua casa e queria entrar, mas ela negou. Neste instante, o homem teria arrombado a porta e começado a agredí-la com empurrões. Em determinado momento, ele passou a ameaçar a vítima com um facão, colocando o mesmo em seu pescoço.

Após o descontrole, o homem teria saído do local, tomando rumo ignorado. A guarnição realizou rondas no intuito de localizar o autor, mas o mesmo não foi encontrado.

O caso segue sob investigação policial.