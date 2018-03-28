PM Rodoviária inicia operação para coibir imprudências nas rodovias estaduais

O Batalhão da Política Militar Rodoviária emitiu comunicado nesta quarta-feira (28) sobre o início da operação Semana Santa que tem o objetivo de fiscalizar as rodovias estaduais durante o período de recesso do feriado santo. A ação começa hoje pela manhã e termina no próximo domingo (1 de abril).

De acordo com o BPMR, as fiscalizações serão intensificadas nas dez bases operacionais, além da sede do Batalhão, para prevenir os acidentes de trânsito e assegurar uma viagem segura aos motoristas. Com o auxílio de equipamentos como radar móvel e etilômetro, os policiais deverão realizar fiscalização e repressão às violações das leis de trânsito, como o excesso de velocidade e embriaguez ao volante

O policiamento também é estendido ao combate a crimes, como o contrabando e o descaminho, tráfico de drogas, roubo e furto de veículos, entre outros.

Todo o efetivo do Batalhão de Polícia Militar rodoviária será empregado no policiamento nas regiões que recebem uma alta concentração de público nessa época. As rodovias estaduais na região de Corumbá, Jardim, Bonito, Fátima do Sul, Rio Verde e Paranaíba terão uma atenção especial devido ao grande aumento de fluxo de veículos na época de carnaval. A Polícia Militar Rodoviária está à disposição da população, 24 horas. Para orientações ou atendimento de acidente, entrar em contato através do telefone 198.