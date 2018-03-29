PM prende dois homens pelo furto de moto em posto de saúde

Aquidauana
Autores foram flagrados por testemunhas empurrando o veículo
Equipes da Rotai e Trânsito da Polícia Militar de Aquidauana prenderam no final desta manhã dois homens, um de 28 e outro de 35 anos, envolvidos no furto de uma motocicleta no posto de saúde da Avenida Duque de Caxias. A dupla havia sido flagrada pelos populares empurrando o veículo.
De acordo o boletim de ocorrência, a polícia foi para a região e localizou os autores na Rua Roberto Scaff. Eles informaram onde haviam acabado de esconder o veículo e confessaram o furto. A vítima foi acionada e acompanhou a recuperação da motocicleta, que foi levada para a Delegacia de Polícia Civil.
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