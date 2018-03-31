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Operação Semana Santa

PMA prende três pessoas e apreende 220 kg de peixes comercializados ilegalmente

Os 220 kg de pescado apreendidos, os freezeres, a caixa isotérmica e os três infratores foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil

Schimene Duque Weber

Publicado em 31/03/2018 às 09:00

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Equipes da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, que trabalham na operação Semana Santa, realizavam fiscalização de pescado comercializado na cidade na última sexta-feira (30) e apreenderam 220 kg de pescado ilegal. Em um freezer, em uma barraca de feira, à rua Egídio Thomé, foram apreendidos 150 kg de pescado, com perfurações indicando a captura com fisga (arpão – petrecho proibido). O infrator, que comercializava o pescado, residente na cidade, foi autuado administrativamente e multado em R$ 4.000,00. O freezer também foi apreendido.

Na mesma rua, com a R. Ponta Porã, também em um freezer, em outra barraca, foram apreendidos mais 50 kg de pescado, que estavam sendo comercializados, também capturados pelo mesmo tipo de petrecho ilegal (fisga-arpão). O freezer foi apreendido e o infrator, residente na cidade, foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.000,00. 

Mais 20 kg de pescado e uma caixa isotérmica foram apreendidos, por estarem sendo comercializados por uma mulher em uma barraca, à rua Egídio Thomé, nas proximidades do Cinturão Verde. Ela foi autuada administrativamente e multada em R$ 1.400,00. Os peixes foram capturados pelo mesmo tipo de petrecho ilegal (fisga-arpão).

Os 220 kg de pescado apreendidos, os freezeres, a caixa isotérmica e os três infratores foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas e todos responderão por crime ambiental de comercializar produto da pesca predatória. A pena para o crime é de um a três anos de detenção. O pescado será doado a instituições filantrópicas.

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