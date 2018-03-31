PMA prende três pessoas e apreende 220 kg de peixes comercializados ilegalmente

Equipes da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas, que trabalham na operação Semana Santa, realizavam fiscalização de pescado comercializado na cidade na última sexta-feira (30) e apreenderam 220 kg de pescado ilegal. Em um freezer, em uma barraca de feira, à rua Egídio Thomé, foram apreendidos 150 kg de pescado, com perfurações indicando a captura com fisga (arpão – petrecho proibido). O infrator, que comercializava o pescado, residente na cidade, foi autuado administrativamente e multado em R$ 4.000,00. O freezer também foi apreendido.

Na mesma rua, com a R. Ponta Porã, também em um freezer, em outra barraca, foram apreendidos mais 50 kg de pescado, que estavam sendo comercializados, também capturados pelo mesmo tipo de petrecho ilegal (fisga-arpão). O freezer foi apreendido e o infrator, residente na cidade, foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.000,00.

Mais 20 kg de pescado e uma caixa isotérmica foram apreendidos, por estarem sendo comercializados por uma mulher em uma barraca, à rua Egídio Thomé, nas proximidades do Cinturão Verde. Ela foi autuada administrativamente e multada em R$ 1.400,00. Os peixes foram capturados pelo mesmo tipo de petrecho ilegal (fisga-arpão).

Os 220 kg de pescado apreendidos, os freezeres, a caixa isotérmica e os três infratores foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas e todos responderão por crime ambiental de comercializar produto da pesca predatória. A pena para o crime é de um a três anos de detenção. O pescado será doado a instituições filantrópicas.