Advogado brasileiro é executado a tiros em colônia no Paraguai

A polícia do Paraguai investiga a morte de advogado brasileiro ocorrida na tarde de ontem, em uma colônia localizada na zona rural de Pedro Juan Caballero. A vítima, identificado como Hudson Silva Polvora, de 37 anos, foi assassinada com três tiros e depois teve o corpo deixado no local.

Segundo o site Porã News, populares que passavam por uma estrada, situada a cerca de 57 quilômetros da cidade, avistaram o corpo e acionaram as autoridades. Hudson foi morto com três tiros. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e ainda não há informações sobre autoria e motivação.