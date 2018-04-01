Advogado brasileiro é executado a tiros em colônia no Paraguai

Fronteira
Vítima foi morta com três disparos
A polícia do Paraguai investiga a morte de advogado brasileiro ocorrida na tarde de ontem, em uma colônia localizada na zona rural de Pedro Juan Caballero. A vítima, identificado como Hudson Silva Polvora, de 37 anos, foi assassinada com três tiros e depois teve o corpo deixado no local.
Segundo o site Porã News, populares que passavam por uma estrada, situada a cerca de 57 quilômetros da cidade, avistaram o corpo e acionaram as autoridades. Hudson foi morto com três tiros. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e ainda não há informações sobre autoria e motivação.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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