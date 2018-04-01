Ladrões arrombam loja e furtam várias peças de roupa durante a madrugada

Homem de 58 anos proprietário de uma loja de roupas na Rua Moisés Flores Nogueira, no Centro de Anastácio, procurou a Polícia Civil neste domingo de Páscoa para denunciar furto. Segundo a vítima, o estabelecimento foi arrombado por ladrões que levaram várias peças.

Segundo o boletim de ocorrência, a loja fica em um espaço na frente da casa. Ontem à noite fechou tudo por volta das 22 horas, para repousar. Nesta manhã, por volta das 7 horas, constatou que a porta havia sido arrombada, provavelmente, durante a madrugada.

De acordo com a vítima os autores levaram cinco calças jeans modelo feminino, dez bermudas jeans modelo feminino, três camisas polo e três bonés pretos. A suspeita é de que usuários possam estar envolvidos. O caso foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia do município.



