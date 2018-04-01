Ladrões arrombam loja e furtam várias peças de roupa durante a madrugada

Anastácio
Morador percebeu o furto nesta manhã, ao abrir estabelecimento
Homem de 58 anos proprietário de uma loja de roupas na Rua Moisés Flores Nogueira, no Centro de Anastácio, procurou a Polícia Civil neste domingo de Páscoa para denunciar furto. Segundo a vítima, o estabelecimento foi arrombado por ladrões que levaram várias peças.
Segundo o boletim de ocorrência, a loja fica em um espaço na frente da casa. Ontem à noite fechou tudo por volta das 22 horas, para repousar. Nesta manhã, por volta das 7 horas, constatou que a porta havia sido arrombada, provavelmente, durante a madrugada.
De acordo com a vítima os autores levaram cinco calças jeans modelo feminino, dez bermudas jeans modelo feminino, três camisas polo e três bonés pretos. A suspeita é de que usuários possam estar envolvidos. O caso foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia do município.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS