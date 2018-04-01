Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 20:28

Buscar

Últimas notícias
X

Tráfico de drogas

Motorista abandona carro roubado com 950 quilos de maconha

Autor fugiu a pé para dentro de uma mata

Renan Nucci

Publicado em 01/04/2018 às 09:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária de Dourados apreendeu 950 quilos de maconha na noite de ontem e recuperou um veículo roubado em Minas Gerais usado pelo traficante. O flagrante aconteceu na BR-463, região do assentamento Corona, no âmbito da Operação Semana Santa.

Segundo a PM, por volta das 20h4- os militares realizavam deslocamento pela rodovia, quando observaram que um veículo Fiat Strada com placas do Paraguai, que se deslocava no sentido contrário da viatura realizou manobra brusca  de retorno sobre a pista, possivelmente por  ter visto os policiais,  seguindo em alta velocidade em direção a Ponta Porã.

Diante da atitude suspeita, os Policiais Rodoviários seguiram o veículo fazendo acompanhamento tático, até na estrada que dá acesso ao Aeroporto de Dourados. No local, o traficante abandonou o carro a alguns metros da estrada, fugindo para o interior de uma mata próxima.

Em vistoria no compartimento de carga foi encontrada grande quantidade de maconha, que após pesada contabilizou em 950 quilos. Os policiais fizeram buscas pela mata porém não localizaram o condutor do transporte de droga. A picape havia sido roubada em Uberaba (MG).
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo