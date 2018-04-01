Motorista abandona carro roubado com 950 quilos de maconha

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária de Dourados apreendeu 950 quilos de maconha na noite de ontem e recuperou um veículo roubado em Minas Gerais usado pelo traficante. O flagrante aconteceu na BR-463, região do assentamento Corona, no âmbito da Operação Semana Santa.

Segundo a PM, por volta das 20h4- os militares realizavam deslocamento pela rodovia, quando observaram que um veículo Fiat Strada com placas do Paraguai, que se deslocava no sentido contrário da viatura realizou manobra brusca de retorno sobre a pista, possivelmente por ter visto os policiais, seguindo em alta velocidade em direção a Ponta Porã.

Diante da atitude suspeita, os Policiais Rodoviários seguiram o veículo fazendo acompanhamento tático, até na estrada que dá acesso ao Aeroporto de Dourados. No local, o traficante abandonou o carro a alguns metros da estrada, fugindo para o interior de uma mata próxima.

Em vistoria no compartimento de carga foi encontrada grande quantidade de maconha, que após pesada contabilizou em 950 quilos. Os policiais fizeram buscas pela mata porém não localizaram o condutor do transporte de droga. A picape havia sido roubada em Uberaba (MG).

