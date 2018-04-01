Motorista abandona carro roubado com 950 quilos de maconha

Tráfico de drogas
Autor fugiu a pé para dentro de uma mata
Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária de Dourados apreendeu 950 quilos de maconha na noite de ontem e recuperou um veículo roubado em Minas Gerais usado pelo traficante. O flagrante aconteceu na BR-463, região do assentamento Corona, no âmbito da Operação Semana Santa.
Segundo a PM, por volta das 20h4- os militares realizavam deslocamento pela rodovia, quando observaram que um veículo Fiat Strada com placas do Paraguai, que se deslocava no sentido contrário da viatura realizou manobra brusca de retorno sobre a pista, possivelmente por ter visto os policiais, seguindo em alta velocidade em direção a Ponta Porã.
Diante da atitude suspeita, os Policiais Rodoviários seguiram o veículo fazendo acompanhamento tático, até na estrada que dá acesso ao Aeroporto de Dourados. No local, o traficante abandonou o carro a alguns metros da estrada, fugindo para o interior de uma mata próxima.
Em vistoria no compartimento de carga foi encontrada grande quantidade de maconha, que após pesada contabilizou em 950 quilos. Os policiais fizeram buscas pela mata porém não localizaram o condutor do transporte de droga. A picape havia sido roubada em Uberaba (MG).
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS