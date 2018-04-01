Mulher morre em acidente entre moto e caminhonete na região do Taguaral

Acidente entre moto e caminhonete matou mulher identificada como Tânia Mara de Souza de Arce, de 32 anos, na tarde de ontem, na zona rural de Corumbá. A vítima teve a motocicleta Yamaha Crypton atingida por uma caminhonete GM S-10, em uma estrada de acesso ao assentamento Taguaral.

Segundo o boletim de ocorrência, quando a polícia chegou, Tânia já havia sido socorrida Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital do município. Mais tarde foi informado que ela não resistiu aos ferimentos.

No local estava apenas o motorista da caminhonete que confirmou a colisão e foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou para ingestão de álcool. Ele foi levado para a delegacia e responde por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - na direção de veículo automotor.