Mulher pede para PM prender marido por disparo acidental de arma de fogo dentro de casa após escorregão

Um homem de 37 anos foi preso ao fazer quatros disparos no meio da rua Marechal Floriano, em Corumbá, município a 415 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul, na noite de sábado (31). Quando os policiais militares chegaram à residência do suspeito, a mulher dele pediu que levassem o marido. Ela também informou que a arma havia feito um disparo após o indivíduo ter escorregado.

A polícia foi acionada por moradores no bairro Nova Corumbá por volta das 22h (de MS). Depois dos disparos em via pública, o suspeito se recolheu em casa.

Com a autorização da mulher do suspeito para entrar no local, os policiais fizeram a prisão do homem. Segundo a PM, a mulher dele que informou a quantidade de disparos efetuados.

Diante da negativa do suspeito em informar a localização da arma de fogo, os policiais fizeram uma busca no imóvel e encontraram o objeto do delito próximo a um cano de água. O homem e a arma de fogo, foram encaminhados até a delegacia de polícia.